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Киев одолжит деньги для борьбы с коронавирусом – детали. Фото: УП

Киев одолжит деньги для борьбы с коронавирусом — детали

22 апр 2021, 11:44
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На борьбу с эпидемией COVID-19 Украина планирует привлечь кредит Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 2,5 млрд грн.

На закупку вакцин пойдет 840 млн грн, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова на брифинге 22 апреля.

Кабинет министров согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине».

Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для хранения холодовых цепочек, а также проведение тренингов по утилизации отходов.


Также планируется выделить деньги на обновление холодильников в пунктах прививок и секвенирование штаммов происхождения вируса. Около 900 млн грн получит общий фонд государственного бюджета за выполнение DLI-показателей.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 21 апреля, подхватили 16 тыс. 235 человек, от осложнений болезни умерли 470 украинцев.

Источник: Ракурс


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