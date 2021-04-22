Київ позичить гроші для боротьби з коронавірусом — деталі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153631-kyyiv-pozychyt-groshi-dlya-borotby-z-koronavirusom-detali.html

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На боротьбу з епідемією COVID-19 Україна планує залучити кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у розмірі 2,5 млрд грн.

На закупівлю вакцин піде 844 млн грн, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова на брифінгу 22 квітня.

Кабінет міністрів погодив запропоновану МОЗ угоду про позику в рамках проекту «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні».

Додатково угодою передбачені логістика, закупівля обладнання для зберігання холодових ланцюжків, а також проведення тренінгів з утилізації відходів.

Також планується виділити гроші на оновлення холодильників в пунктах щеплень і секвенування штамів походження вірусу. Близько 900 млн грн отримає загальний фонд державного бюджету за виконання DLI-показників.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 21 квітня, підхопили 16 тис. 235 людей, від ускладнень хвороби померли 470 українців.