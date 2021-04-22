Чоловіка судять за прогулювання роботи впродовж 15 років, ілюстративне фото з вільних джерел

https://racurs.ua/ua/n153632-profesiynyy-progulnyk-italiiec-15-rokiv-ne-hodyv-na-robotu-i-otrymuvav-zarplatu.html

Ракурс

Працівника однієї з лікарень Італії в місті Катандзаро звинуватили в тому, що він прогулював роботу упродовж 15 років, отримуючи при цьому увесь розмір заробітної плати.



Італієць припинив ходити на роботу ще у 2005 році — практично одразу після того, як влаштувався. Про «професійного» прогульника повідомляє Corriere della Sera.



Зазначається, що наразі чоловік перебуває під слідством, його звинувачують у шахрайстві та зловживанні службовим становищем.



За всі 15 років, які він успішно прогулював роботу, чоловіку виплатили 538 тис. євро зарплатні.



Італійця також звинувачують в тому, що він нібито погрожував своєму менеджеру, вимагаючи, щоб той перешкоджав складанню на нього дисциплінарного протоколу.



А після того, як цей менеджер вийшов на пенсію, відсутність працівника надалі не помічали ані новий менеджер, ані інші співробітники лікарні.



Через можливу причетність до виплати зарплати відсутньому на роботі працівнику під слідством перебувають шість керівників цієї лікарні.



Арешти стали результатом тривалого розслідування щодо прогулів і шахрайства в італійському державному секторі.