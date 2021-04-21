Брату Вовка оставили арест с залогом в 35 миллионов

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По делу Юрия Зонтова, брата председателя Окружного админсуда Киева, состоялось заседание апелляционной палаты Высшего антикорсуда.

Фемида оставила брату Павла Вовка меру пресечения без изменений. Зонтов и в дальнейшем будет находиться в СИЗО под стражей с возможностью внесения 35 млн грн залога, сообщил Центр противодействия коррупции.

Адвокаты просили отменить меру пресечения и на суде сообщили о провокации преступления, невиновности своего клиента и его несостоятельности внести 35 млн грн.

Зонтов сообщил, что его уволили из Службы внешней разведки, и он не может пользоваться служебным положением.

Прокурор просил увеличить залог до 70 млн грн. Он объяснил, что у Зонтова есть значительные доходы, большое количество имущества, а при обыске у него нашли 135 млн наличной валюты.

Кроме того, Зонтова сегодня уволили из Службы внешней разведки за «нарушение воинской дисциплины и условий прохождения военной службы». Его жену Дарью уволили с должности помощницы судьи Кассационного админсуда.

7 апреля детективы НАБУ задержали брата Павла Вовка Юрия Знтов и Юрия Донца при получении 100 тыс. долл. взятки. Эту сумму, по версии следствия, они должны были передать судье ОАСК за «нужное» решение по гражданскому делу. Зонтов назвал подозрение против себя «бредом». Впоследствии выяснилось, что адвокат является сотрудником Службы внешней разведки Украины.