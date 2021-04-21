Брату Вовка залишили арешт із заставою у 35 мільйонів, скріншот відео

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Ракурс

У справі Юрія Зонтова, брата голови Окружного адмінсуду Києва, відбулося засідання апеляційної палати Вищого антикорсуду.

Феміда залишила брату Павла Вовка запобіжний захід без змін. Зонтов і надалі перебуватиме в СІЗО під вартою із можливістю внесення 35 млн грн застави, повідомив Центр протидії корупції.

Адвокати просили скасувати запобіжний захід і на суді повідомили про провокацію злочину, невинуватість свого клієнта і його неспроможність внести 35 мільйонів.

Зонтов повідомив, що його звільнили зі Служби зовнішньої розвідки, тож він не може користуватися службовим становищем.

Прокурор просив збільшити заставу до 70 млн грн. Він пояснив, що у Зонтова є значні доходи, велика кількість майна, а під час обшуку в нього знайшли 135 млн готівкової валюти.

Крім того, Зонтова сьогодні звільнили зі Служби зовнішньої розвідки через «порушення військової дисципліни та умов проходження військової служби». Його дружину Дар’ю звільнили з посади помічниці судді Касаційного адмінсуду.

7 квітня детективи НАБУ затримали брата Павла Вовка Юрія Зонтова та Юрія Донця під час отримання 100 тис. дол. хабара. Цю суму, за версією слідства, вони мали передати судді ОАСК за «потрібне» рішення у цивільній справі. Зонтов назвав підозру проти себе «маячнею». Згодом з’ясувалось, що адвокат є співробітником Служби зовнішньої розвідки України.