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Ракурс
Борщ знову опинився в центрі скандалу, фото: «Вікіпедія»

Борщ знову у центрі скандалу — Google довелося змінити назву рейтингу «російських страв»

21 кві 2021, 16:20
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Борщ знову став причиною скандалу, пов’язаного з намаганням Росії привласнити собі цю українську страву. В результаті на платформі Google Arts & Culture було змінено назву одного з рейтингів.

На цій платформі було запущено проект під назвою «Розкуси Росію», в межах якого було презентовано Топ-10 «російських блюд, що увійшли в історію», серед яких згадувався і борщ.

Міністр культури та інформаційної політики України вчора, 20 квітня, звернув на це увагу.

Борщ — етнічна українська страва. Привласнювати території, минуле, етноси — в дусі кремлівців вже більше сотні років, — наголосив Ткаченко в повідомленні, опублікованому у його Telegram-каналі. — Скільки інтернет-сторінок з рекламою борщу не створюй, все одно російським він не буде!

Згодом назву цього рейтингу змінили. Тепер він називається «10 страв, які вплинули на російську кухню». Борщ у ньому залишився і описується як страва, історія якої «йде в глибину віків».


Нагадаємо, у березні на фестивалі борщу в Києві встановили рекорд України.

Джерело: Ракурс


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