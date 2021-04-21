Борщ знову опинився в центрі скандалу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n153598-borsch-znovu-u-centri-skandalu-google-dovelosya-zminyty-nazvu-reytyngu-rosiyskyh-strav.html

Ракурс

Борщ знову став причиною скандалу, пов’язаного з намаганням Росії привласнити собі цю українську страву. В результаті на платформі Google Arts & Culture було змінено назву одного з рейтингів.

На цій платформі було запущено проект під назвою «Розкуси Росію», в межах якого було презентовано Топ-10 «російських блюд, що увійшли в історію», серед яких згадувався і борщ.

Міністр культури та інформаційної політики України вчора, 20 квітня, звернув на це увагу.

Борщ — етнічна українська страва. Привласнювати території, минуле, етноси — в дусі кремлівців вже більше сотні років, — наголосив Ткаченко в повідомленні, опублікованому у його Telegram-каналі. — Скільки інтернет-сторінок з рекламою борщу не створюй, все одно російським він не буде!

Згодом назву цього рейтингу змінили. Тепер він називається «10 страв, які вплинули на російську кухню». Борщ у ньому залишився і описується як страва, історія якої «йде в глибину віків».

Нагадаємо, у березні на фестивалі борщу в Києві встановили рекорд України.