Борщ снова оказался в центре скандала, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n153598-borsch-snova-v-centre-skandala-google-prishlos-izmenit-nazvanie-reytinga-rossiyskih-blud.html

Ракурс

Борщ снова стал причиной скандала, связанного с попыткой России присвоить себе это украинское блюдо. В результате на платформе Google Arts & Culture было изменено название одного из рейтингов.

На этой платформе был запущен проект под названием «Раскуси Россию», в рамках которого были представлены Топ-10 «русских блюд, вошедших в историю», среди которых упоминался и борщ.

Министр культуры и информационной политики Украины вчера, 20 апреля, обратил на это внимание.

Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет, — подчеркнул Ткаченко в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. — Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!

Впоследствии название этого рейтинга изменили. Теперь он называется «10 блюд, которые повлияли на русскую кухню». Борщ в нем остался и описывается как блюдо, история которого «уходит в глубину столетий».

Напомним, в марте на фестивале борща в Киеве установили рекорд Украины.