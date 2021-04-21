Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Борщ снова оказался в центре скандала, фото: «Википедия»

Борщ снова в центре скандала — Google пришлось изменить название рейтинга «российских блюд»

21 апр 2021, 16:20
999

Борщ снова стал причиной скандала, связанного с попыткой России присвоить себе это украинское блюдо. В результате на платформе Google Arts & Culture было изменено название одного из рейтингов.

На этой платформе был запущен проект под названием «Раскуси Россию», в рамках которого были представлены Топ-10 «русских блюд, вошедших в историю», среди которых упоминался и борщ.

Министр культуры и информационной политики Украины вчера, 20 апреля, обратил на это внимание.

Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет, — подчеркнул Ткаченко в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. — Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!

Впоследствии название этого рейтинга изменили. Теперь он называется «10 блюд, которые повлияли на русскую кухню». Борщ в нем остался и описывается как блюдо, история которого «уходит в глубину столетий».


Напомним, в марте на фестивале борща в Киеве установили рекорд Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров