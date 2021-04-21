Борщ снова в центре скандала — Google пришлось изменить название рейтинга «российских блюд»https://racurs.ua/n153598-borsch-snova-v-centre-skandala-google-prishlos-izmenit-nazvanie-reytinga-rossiyskih-blud.htmlРакурс
Борщ снова стал причиной скандала, связанного с попыткой России присвоить себе это украинское блюдо. В результате на платформе Google Arts & Culture было изменено название одного из рейтингов.
На этой платформе был запущен проект под названием «Раскуси Россию», в рамках которого были представлены Топ-10 «русских блюд, вошедших в историю», среди которых упоминался и борщ.
Министр культуры и информационной политики Украины вчера, 20 апреля, обратил на это внимание.
Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет, — подчеркнул Ткаченко в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. — Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!
Впоследствии название этого рейтинга изменили. Теперь он называется «10 блюд, которые повлияли на русскую кухню». Борщ в нем остался и описывается как блюдо, история которого «уходит в глубину столетий».
Напомним, в марте на фестивале борща в Киеве установили рекорд Украины.