Справа ОАСК — Антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних суддів

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Суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін отримав запобіжний захід у вигляді застави у 277 тис. грн.

Йдеться про справу щодо створення злочинної організації та захоплення влади головою ОАСК Павлом Вовком й іншими суддями. Санін — один із фігурантів тих самих «плівок НАБУ», повідомляють у Центрі протидії корупції.

На Саніна також поклали низку обов’язків: за першою вимогою прибувати до слідчих і прокурорів, не спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Що це все означає? Що підозра судді ОАСК у цій справі — обґрунтована. Ризики, на думку Антикорсуду, існують. І саме цього боїться голова ОАСК Павло Вовк, який прикривається суддівським імунітетом і не приходить до суду, — зазначають у Центрі.

Повідомляється, що нічого суворішого, ніж застава, судді призначити не можуть, адже на це треба дозвіл Вищої ради правосуддя (ВРП). Проте генпрокурор Ірина Венедіктова жодного разу не звернулася до ВРП за дозволом на тримання суддів ОАСК під вартою.

Та і сама Вища рада правосуддя навряд би дала дозвіл, адже навіть відсторонити Вовка і ко відмовилася, — підсумували в Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. За версією слідства, Вовк організував і створив злочинну організацію.

Як вважають детективи, ця злочинна організація приймала замовні рішення у власних інтересах, а також політичних еліт і бізнес-кіл.

Зокрема для цього очільник ОАСК використовував схему з надання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій або фізичних осіб до свого ж суду з подальшим швидким їх розглядом і з заздалегідь визначеним результатом.