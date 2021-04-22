Нові фото армади РФ в окупованому Криму. Фото: Maxar Technologies

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Російську армію в окупованому Криму та вздовж східного російсько-українського кордону зафіксували на фото.

Фотознімки російської армади були зроблені в період з 27 березня по 16 квітня компанією Maxar Technologies, що займається створенням супутникових зображень, яка забезпечує «90 відсотків базового геопросторового інтелекту, використовуваного урядом США». Днями, 20 квітня, фото опублікувало видання The Wall Street Journal.

Глава Maxar Technologies Ден Яблонский заявив, що його компанія опублікувала фотографії через «прихильність до прозорості».

Представники США заявляють, що кількість військовослужбовців країни-агресора в окупованому Криму та біля українського кордону за останній місяць подвоїлася.

Нагадаємо, американська газета The Wall Street Journal опублікувала знімки російських таборів та баз поблизу кордону України. На території авіабази в окупованому Криму вдалося сфотографувати винищувачі Су-30. При цьому літаків, зафіксованих на супутниковому знімку від 16 квітня, в кінці березня там не було. Також окупанти зосередили в Криму повітряно-десантні війська, механізовані і бронетанкові частини, бойові вертольоти, розвідувальні безпілотники, а також військовий шпиталь.

Російський військовий табір поблизу Воронежа теж поповнився значної кількістю техніки — тут зафіксували гелікоптери, дрони, мотострілецькі та бронетанкові частини, а також військові шпиталі.