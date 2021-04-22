Миллионы доз вакцины от гепатита и столбняка получила Украина. Фото: ООН

https://racurs.ua/n153636-neskolko-millionov-doz-vakciny-ot-gepatita-stolbnyaka-i-koklusha-poluchila-ukraina-ot-oon.html

Ракурс

Вакцины для рутинной иммунизации прибыли в Украину.

Медицинские препараты были закуплены за деньги организации «Детский фонд ООН (UNICEF) за бюджет 2018 года. Об этом 22 апреля сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, что в начале недели прибыла рекомбинантная жидкая вакцина «Еувакс» для профилактики гепатита В в количестве 204 тыс. 500 доз на сумму 3 млн 414 тыс. грн. А вчера, 21 апреля, Украина получила конъюгированный препарат против заболеваний, возбудителем которых является гемофильная инфекция, в количестве 95 тыс. доз на сумму 5 млн 682 тыс. грн.

Кроме того, UNICEF передала украинским медикам вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша в количестве 600 тыс. доз. Стоимость препаратов составила 2 млн 745 тыс. грн. А в пятницу, 23 апреля, ожидается прибытие 1 млн 600 доз вакцины для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена на сумму 5 млн 33 тыс. грн.

Напомним, в Минздраве заявили, что организованные коллективы, имеющие в своем штате свыше 50 человек, желающих вакцинироваться, могут записать их в очередь на прививку против COVID-19. Компании должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации.