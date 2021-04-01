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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, фото: «Главком»

На Донбасі у березні загинули дев’ять захисників України (ФОТО)

1 кві 2021, 12:30
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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

У березні загинули дев’ять українських військових, з них семеро — через дії російських снайперів. Ще 17 отримали бойові поранення, повідомляє видання «Новинарня».

За кількістю зафіксованих офіційно обстрілів з боку ворога — 244, березень став найбільш «гарячим» місяцем з часу проголошення у липні 2020 року режиму «тиші». Обстріли були кожного дня.

Бойові поранення отримали 17 бійців.

Серед загиблих — п’ятеро солдатів, троє сержантів та один офіцер. Наймолодшому загиблому було 25 років, найстаршому — 55. Усі втрати — в результаті боїв у Донецькій області:

  • пізно ввечері 10 березня під час обстрілу російсько-терористичними військами позицій ЗСУ поблизу Старогнатівки дістав тяжке кульове поранення 43-річний Володимир Онопрієнко з селища Драбів Черкаської області. Попри надану медиками допомогу, врятувати життя військового не вдалося;

Володимир Онопрієнко, фото: «Новинарня»

  • 12 березня від кулі ворожого снайпера під Мар’їнкою загинув Олександр Пекур. Він народився у 1990 році в селі Гурівщина Бучанського району Київської області;

Олександр Пекур, фото: «Новинарня»

  • близько 12.00 18 березня внаслідок здійсненого бойовиками обстрілу біля населеного пункту Південне кульове поранення в голову отримав 55-річний молодший сержант Віктор Пасєка з Хмельницького;

Віктор Пасєка, фото: «Новинарня»

  • 19 березня в результаті мінометного обстрілу поблизу Водяного загинув 25 -річний Андрій Грабар з Миколаєва;

Андрій Грабар, фото: «Новинарня»

  • 20 березня поблизу Шумів снайпер поранив Кирила Биковського, вихідця з Кропивницького 1992 року народження. Попри надану допомогу, від отриманих травм він згодом помер;

Кирило Биковський, фото: «Новинарня»

  • 26 березня в районі села Шуми від куль російських снайперів загинули полковник Сергій Коваль, старший солдат Сергій Барнич, старший сержант Максим Абрамович та старший солдат Сергій Гайченко.

Сергій Коваль, фото: «Новинарня»

Сергій Барнич, фото: «Новинарня»

Максим Абрамович, фото: «Новинарня»


Сергій Гайченко, фото: «Новинарня»


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