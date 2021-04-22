На Донбассе российские наемники убили украинского защитника. Фото: УП

https://racurs.ua/n153637-na-donbasse-rossiyskie-naemniki-ubili-ukrainskogo-zaschitnika.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских защитников. Вооруженные формирования России 22 апреля снова обстреляли украинские позиции.

В результате обстрелов военный Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Север».

Командование и личный состав оперативно-тактической группировки «Север» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника, — говорится в сообщении.

На месте инцидента работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

В ОТУ также подчеркнули, что действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться договоренностей о тишине.

Павший защитник Украины — 12-боевая потеря Вооруженных сил Украины на фронте с начала апреля 2021 года.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что бойцам ВСУ приказано не отвечать на провокации пророссийских боевиков.