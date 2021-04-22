Попала ракета — на Донбассе погиб военный из Волыни, фото — ФБ А.Луцик

https://racurs.ua/n153663-popala-raketa-na-donbasse-pogib-voennyy-iz-volyni.html

Ракурс

На Донбассе 22 апреля в зоне проведения ООС погиб 38-летний военный из Волыни Александр Луцик.

Глава Колковской общины Александр Палинкевич сообщил, что боец ​​погиб во время выполнения боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты, рассказывает «Суспільне».

По словам главы общины, родителей у военного уже нет в живых. Дома его ждали брат и сестра. Боец родом из села Годомичи Колковской территориальной общины. Луцик защищал Украину на службе по контракту с октября 2019 года. Александр родился 18 мая 1982 года. Служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в/ч А4267.

Напомним, утром 22 апреля в командовании «Север» сообщили о гибели военного. Боец попал под обстрел и получил осколочное ранение, которое привело к смерти.

Известно, что утром 22 апреля российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного, Песок и Зайцевого.