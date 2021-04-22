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Ракурс
Зеленский отреагировал на заявление РФ об отводе армии от границ

Зеленский отреагировал на отвод армии РФ от границ

22 апр 2021, 18:06
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Владимир Зеленский 22 апреля прокомментировал заявление России об отводе армии от границы с Украиной. По его словам, уменьшение численности российских войск на границе пропорционально снижает напряжение.

Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира, — говорится в сообщении на Твиттере-странице президента.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за поддержку Киева.


Напомним, ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу РФ и командующим войсками вернуть в места постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины. Шойгу заявил, что Москва начинает отвод войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

В течение последних недель Кремль стягивал вооруженные силы к границам. Из-за этого ряд украинских и западных лидеров говорили об угрозе военной эскалации. РФ сосредоточила вдоль границ и в аннексированном Крыму свыше 100 тыс. солдат. Речь идет о переброске российских сухопутных войск, а также концентрации боевых кораблей Балтийского, Северного флота и Каспийской флотилии в Черном море. Столь открытое перемещения войск и техники РФ, по мнению экспертов, указывает на желание Путина продемонстрировать силу, поскольку для начала серьезной военной операции армию стягивают более осторожно и скрыто.

Источник: Ракурс


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