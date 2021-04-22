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Ракурс
Госдеп США обещает новые летальные оборонительные системы для Украины

Госдеп США обещает новые летальные оборонительные системы для Украины

22 апр 2021, 17:44
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Новые летальные оборонительные системы могут предоставить США Украине — в Государственном департаменте подтвердили намерение и в дальнейшем предоставлять помощь Киеву для защиты от российской агрессии.

Мы глубоко преданы Украине и нашему партнерству. Оно очень важно… Мы продолжим работать над предоставлением помощи Украине (с сфере безопасности), в которой она нуждается для защиты от агрессии России и это включает летальные оборонительные системы на основе наших постоянных оценок потребностей Украины, — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о необходимости разместить ракеты «Патриот» (MIM-104 Patriot) на территории Украины, пишет «Голос Америки».

Ранее в интервью Time глава офиса Зеленского вспомнил о зенитном ракетном комплексе, используемом армией США и их союзниками.

Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада… И где США размещают ракеты «Патриот»? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь, — сказал Ермак.


В то же время в Госдепартаменте напомнили, что Вашингтон уже выделил Украине свыше 2 млрд долл. помощи в сфере обороны и безопасности, начиная с 2014 года.

Также в США заявили, что агрессия России в море, связанная с запретом судоходство близ Керченского пролива является «последним примером кампании по ущербу и дестабилизации Украины».

Источник: Ракурс


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