Держдеп США відповів на заклик Єрмака розмістити ЗРК Patriot в Україні

https://racurs.ua/ua/n153661-derjdep-obicyaie-novi-letalni-oboronni-systemy-ukrayini.html

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Нові летальні оборонні системи можуть надати США Україні — у Державному департаменті підтвердили намір й надалі надавати безпекову допомогу Києву задля захисту від російської агресії.

Ми глибоко віддані Україні та нашому партнерству. Воно дуже важливе і тривале… Ми продовжимо працювати із надання безпекової допомоги Україні, якої вона потребує задля захисту від агресії Росії і це включає летальні оборонні системи на основі наших постійних оцінок потреб України, — повідомив речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс у відповідь на прохання прокоментувати заяву очільника Офісу президента України Андрія Єрмака щодо необхідності розмістити ракети «Патріот» (MIM-104 Patriot) на території України, пише «Голос Америки».

Раніше в інтерв’ю Time глава офісу Зеленського згадав про зенітний ракетний комплекс, який використовується армією США і їхніми союзниками.

Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу… І де США розміщують ракети «Патріот»? Найближчі — у Польщі. А вони повинні бути тут, — зауважив Єрмак.



Водночас у Держдепартаменті нагадали, що Вашингтон вже виділив понад 2 млрд дол. безпекової допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

Також у США заявили, що агресія Росії у морі, пов’язана із забороною судноплавство поблизу Керченської протоки є «останнім прикладом кампанії з завдання шкоди та дестабілізації України».