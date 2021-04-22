Погода в Україні на 23 квітня, фото: pixabay

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Ракурс

Погода в Україні 23 квітня заллє весняними дощами всю країну. «Сухими» вдасться залишитися лише жителям Київщини та Житомирщини. На решті території очікуються опади, подекуди з грозами.

У західних областях буде прохолодніше, але й дощі не такі сильні, як в інших областях. Денна температура тут становитиме +9…+11°, вночі стовпчики термометрів подекуди опустяться до +2°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

За прогнозами українських синоптиків, найтепліше буде на півдні, де температура вдень прогріється до +18°, а в Криму до +19°.

Вітер очікується західний, 7−12 м/с.

Погода в Києві 23 квітня потішить жителів столиці відсутністю опадів. Вдень мінлива хмарність, температура повітря очікується +11…+13°. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5…+7°.

Погода в Харкові 23 квітня принесе грозові дощі. Щоправда ніч мине без опадів, а температура повітря становитиме +5…+7°. Вдень небо вкриється хмарами і йтиме дощ з грозою. Поза тим повітря вдень прогріється до +15…+17°.

Погода у Дніпрі 23 квітня буде теплою, але з дощем, який йтиме весь день. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +13…+15°. Ніч також буде теплою, температура становитиме +7…+12. Вночі без опадів.

Погода в Одесі 23 квітня також відзначиться дощами. В портовому місті буде по-весняному тепло: вдень +16…+18, вночі +7…+9. Однак настрій зіпсує дощ, який йтиме весь день.

Погода у Львові 23 квітня мало здивує звиклих до дощів жителів міста. Протягом всієї доби очікуються опади. Температура повітря вдень становитиме +9…+11, вночі буде досить прохолодно, стовпчики термометрів показуватимуть +2…+4.

Погода на Закарпатті 23 квітня також передбачає дощі і вдень, і вночі. Денна температура становитиме +9…+11, ніч очікується прохолоднішою — стовпчики термометрів не піднімуться вище +3…+5.

Геомагнітний стан у Києві 22 квітня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.





Нагадаємо, «Ракурс» попереджав, що в Україну знову йде похолодання. Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться. Атмосферний фронт принесе дощі та подекуди грози.