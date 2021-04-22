Погода в Украине на 23 апреля, фото: pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 23 апреля зальет весенними дождями всю страну. «Сухими» удастся остаться только жителям Киевщины и Житомирщины. На остальной территории ожидаются осадки, местами с грозами.



В западных областях будет прохладнее, но и дожди не такие сильные, как в других областях. Дневная температура здесь составит +9 … +11°, ночью столбики термометров местами опустятся до +2°. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.



По прогнозам украинских синоптиков, теплее будет на юге, где температура днем ​​прогреется до +18°, а в Крыму до + 19°.



Ветер ожидается западный, 7−12 м/с.



Погода в Киеве 23 апреля порадует жителей столицы отсутствием осадков. Днем переменная облачность, температура воздуха ожидается +11… +13°. Ночью столбики термометров покажут +5 … +7°.



Погода в Харькове 23 апреля принесет грозовые дожди. Правда, ночь пройдет без осадков, а температура воздуха составит +5 … +7°. Днем небо покроется облаками и будет идти дождь с грозой. Помимо этого воздух днем ​​прогреется до +15 … +17°.



Погода в Днепре 23 апреля будет теплой, но с дождем, который будет идти весь день. Днем столбики термометров покажут +13 … +15°. Ночь также будет теплой, температура составит +7 … +12. Ночью без осадков.



Погода в Одессе 23 апреля также отметится дождями. В портовом городе будет по-весеннему тепло: днем ​​+16… +18 ночью +7… +9. Однако настроение испортит дождь, который будет идти весь день.



Погода во Львове 23 апреля мало удивит привыкших к дождям жителей города. В течение суток ожидаются осадки. Температура воздуха днем ​​составит +9… +11, ночью будет довольно прохладно, столбики термометров покажут +2 … +4.



Погода на Закарпатье 23 апреля также предусматривает дожди и днем, и ночью. Дневная температура составит +9 …+11, ночь ожидается прохладнее — столбики термометров не поднимутся выше +3… +5.





Геомагнитная обстановка в Киеве 22 апреля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.





Напомним, «Ракурс» предупреждал, что в Украину снова идет похолодание. Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Атмосферный фронт принесет дожди и местами грозы.