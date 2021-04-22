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Ракурс
Агента ФСБ задержали на Житомирщине. Фото: СБУ

Агента ФСБ задержали контрразведчики на Житомирщине (ВИДЕО)

22 апр 2021, 17:23
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Агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации разоблачила контрразведка на Житомирщине.

Вражеским агентом оказался местный житель, который за деньги московских кураторов собирал разведывательные данные о воинских частях региона. Во время обысков у него изъяли средства связи с российской спецслужбой. Злоумышленник признал факт сотрудничества с ФСБ и уже свидетельствует о своих преступлениях. Об этом 22 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что завербованный россиянами мужчина должен был провести видеосъемку двух военных объектов и собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компромат. Также вражеская спецура приказала ему установить места жительства военнослужащих ВСУ.

Агент подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию по отработанным электронным каналам.


Следователи уже сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в феврале в Харькове сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали украинца, который был завербован представителями Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Источник: Ракурс


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