Порядок направления налогового требования изменил Минфин — детали

https://racurs.ua/n153658-poryadok-napravleniya-nalogovogo-trebovaniya-izmenil-minfin-detali.html

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Порядок направления налогового требования изменился в Украине — в апреле вступил в силу приказ Министерства финансов от 8 февраля 2021 года № 63, которым внесены изменения в Порядок направления контролирующими органами налоговых требований налогоплательщикам.

Теперь налоговые требования получат налогоплательщики, общая сумма налогового долга которых превышает 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 60 грн). Ранее налоговые требования поступали в случае наличия налогового долга в размере 1 тыс. 20 грн.

Налоговое требование будет направляться в письменной или электронной форме. Электронное требование получат те налогоплательщики, которые подают отчетность в электронной форме и согласились на получение документов через электронный кабинет.

При направлении налогового требования в электронной форме, в налоговую поступит квитанция о ее доставке. Датой вручения налогоплательщику электронного требования будет считаться дата, указанная в квитанции.

Если ГНС не получит квитанцию о доставке требования в течение двух рабочих дней, налоговое требование будет направляться по почте заказным письмом о вручении.

При этом срок доставки налогового требования в электронный кабинет не засчитывается в срок направления такого требования, что важно в случае обжалования требования налогоплательщиком.