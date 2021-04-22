Призыв резервистов в армию. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n153656-zakon-o-prizyve-rezervistov-komu-mogut-prinesti-povestku.html

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Закон о призыве резервистов № 1357-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинских обязанностей и ведения военного учета», который накануне подписал президент Украины Владимир Зеленеський, предусматривает новый вид военной службы — служба по призову лиц из числа резервистов в особый период.

Предполагается, что резервисты будут призываться на военную службу для оперативного доукомплектования Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период без объявления мобилизации. Подлежат призыву украинцы, которые зачислены в военный оперативный резерв первой очереди.

Срок такой службы будет устанавливать верховный главнокомандующий ВСУ, но максимальный срок службы резервистов составит шесть месяцев. Закон также приравнивает права и обязанности резервистов к срочникам.

На воинский учет резервистов будут зачислять следующих лиц:

зачисленных в особый период на службу в военном оперативном резерве первой очереди;

заключили контракт на прохождение службы в военном резерве;

резервистов, прибывших из других городов Украины на новое место жительства или из-за рубежа.

Тем, кто будет уклоняться от призыва, предусматривается уголовная ответственность.

Напомним, 21 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Отныне глава государства в любой момент сможет призывать на военную службу около 150 тыс. резервистов. Для этого не потребуется ни мобилизация, ни военное положение — достаточно лишь того, что он сочтет ситуацию угрожающей.