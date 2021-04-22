Призов резервістів в армію. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n153656-zakon-pro-pryzov-rezervistiv-komu-mojut-prynesty-povistku.html

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Закон про призов резервістів № 1357-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військових обов’язків та ведення військового обліку», який напередодні підписав президент України Володимир Зеленеський, передбачає новий вид військової служби — службу за призовим осіб з числа резервістів в особливий період.

Передбачається, що резервісти призиватимуться на військову службу для оперативного доукомплектування Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період без оголошення мобілізації. Підлягатимуть призову українці, які зараховані до військового оперативного резерву першої черги.

Термін такої служби встановлюватиме верховний головнокомандувач ЗСУ, але максимальний термін служби резервістів складе шість місяців. Закон також прирівнює права та обов’язки резервістів до строковиків.

На військовий облік резервістів зараховуватимуть наступних осіб:

зарахованих в особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги;

уклали контракт на проходження служби у військовому резерві;

резервістів, які прибули з інших міст України на нове місце проживання або з-за кордону.

Тим, хто ухилитиметься від призову, передбачається кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, 21 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період. Віднині глава держави у будь-який момент зможе призивати на військову службу близько 150 тис. резервістів. Для цього не буде потрібна ні мобілізація, ні воєнний стан — достатньо лише того, що він вважатиме ситуацію загрозливою.