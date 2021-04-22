Було таке — Богдан про намір Зеленського дати Стерненку посаду в СБУ, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n153655-bulo-take-bogdan-pro-namir-zelenskogo-daty-sternenku-posadu-v-sbu.html

Ракурс

Сергій Стерненко, активіст і екс-очільник «Правого сектора» в Одесі, міг отримати посаду в Службі безпеки України. Про це стверджує колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан.

Богдан в одному з дописів у Фейсбук підтвердив, що президент України Володимир Зеленський свого часу пропонував Стерненку очолити Одеське управління Служби безпеки.

Богдан очолював ОП з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. У коментарі у Facebook до допису журналіста Дениса Рафальського він ствердно відповів на питання щодо пропозиції глави держави Стерненку.

Було таке. Але, я думаю він це зробив це на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод коротше, — написав в одному з коментарів Богдан.

Першим про пропозицію Стерненку отримати посаду у правоохоронних органах заявив адвокат активіста Масі Найєм 23 лютого. Активіст, який нині проходить по двом кримінальним справам, нібито отримав пропозицію на зустрічі в Офісі президента.

Серед присутніх тоді були очільник СБУ Іван Баканов, Андрій Богдан та ще декілька осіб.

Стерненко у відеооблозі 21 квітня підтвердив, що отримував пропозицію від Зеленського. Він сказав, президент доручив главі СБУ Баканову поговорити з ним щодо роботи. Утім, далі цього ситуація не розвинулася, бо Стерненко не мав наміру працювати в СБУ.

На початку квітня Стерненку у справі щодо викрадення і катування людини, у якій екс-лідер одеського «Правого сектору» отримав 7 років за ґратами, змінили запобіжний захід і випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт.