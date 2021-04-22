Проспекту Бандери бути — суд повернув Києву декомунізовані вулиці

https://racurs.ua/ua/n153654-prospektu-bandery-buty-sud-povernuv-kyievu-dekomunizovani-vulyci.html

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Проспект Степана Бандери замість Московського проспекту знову буде у Києві — Шостий апеляційний адмінсуд столиці визнав законним попереднє перейменування вулиць міста й скасував рішення суду першої інстанції, який скасував декомунізовані назви вулиць й повернув радянські.

Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії «Свобода», Богомазова та Українського інституту національної пам’яті, — повідомив у Фейсбук 22 квітня адвокат В’ячеслав Якубенко.

Таким чином, за словами захисника УІНП, служителі Феміди визнали законним рішення Київради від 7 липня 2016 року про перейменування вулиць, проспектів та провулків у Києві, яким було перейменовано:

вулицю Баумана — на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;



провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський — на проспект Степана Бандери.

Нагадаємо, влітку 2019 року Окружний адмінсуд міста Києва постановив, що проспекти Московський і Генерала Ватутіна були перейменовані на Степана Бандери і Романа Шухевича з порушенням процедури. ОАСК також скасував рішення про перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка. Омелянович-Павленко — генерал-полковник Армії УНР, український воєначальник, до 1917 року полковник російської армії. Командував операціями Першого зимового походу (1920 року).