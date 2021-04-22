Олексій Резніков. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n153653-dobuty-vodu-dlya-krymu-stane-dorogou-istoriieu-dlya-rosiyi-reznikov.html

Ракурс

Воду в Крим Російська Федерація не отримає навіть у силовий спосіб.

Можливий наступ російських військ через воду коштуватиме Москві дуже дорого, оскільки доведеться пролити кров їхніх солдат. При цьому про війну за воду для Криму можна говорити лише теоретично. Про це 22 квітня заявив віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю «Українській правді».

Вода — це ресурс. Тут ми можемо говорити про теоретичну війну за ресурс, який називається водою. Але не треба забувати, що цей канал рукотворний, він не є природним. Його легко було в свій час зруйнувати, тому що він рукотворний. І він тягнеться аж від реального наповнення, там, де є дебіт води. Тобто їм доведеться аж до Дніпра доходити? На Північ країни, щоб всюди контролювати цю воду? Це нереально. Це пів країни треба захопити, — зазначив він.

Резніков зазначив, що за інформацією російської влади, Збройні сили Росії налічують 1 млн військовослужбовців на 144 млн населення. Частина війська має бути задіяна для охорони кордонів.

За словами віце-прем'єра, контингент Збройних сил України — 250 тис. бійців. Склад Національної гвардії налічує 50 тис. військовослужбовців. Резніков наголосив, що разом з ветеранами АТО/ООС в Україні налічується 460 тис. військових.

Я вже не кажу про інших українців, які теж будуть боронити свою землю. Це буде дуже дорога історія для Росії. І тут головне питання — навіщо? Так просто воду вони не отримають, навіть в силовий спосіб. Їм треба буде пролити кров російських солдат, — вважає урядовець.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму заявила, що проблема водопостачання на півострові завдасть значних проблем під час курортного сезону, оскільки південному берегу не вистачить води на прийдешній курортний сезон навіть при найоптимістичнішому сценарії.