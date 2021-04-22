Алексей Резников. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n153653-dobyt-vodu-dlya-kryma-stanet-dorogoy-istoriey-dlya-rossii-reznikov.html

Ракурс

Воду в Крым Российская Федерация не получит даже силовым способом.

Возможное наступление русских войск из-за воды будет стоить Москве очень дорого, поскольку придется пролить кровь их солдат. При этом о войне за воду для Крыма можно говорить лишь теоретически. Об этом 22 апреля заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Украинской правде».

Вода — это ресурс. Здесь мы можем говорить о теоретической войне за ресурс, который называется водой. Но не надо забывать, что этот канал рукотворный, он не является естественным. Его легко было в свое время разрушить, потому что он рукотворный. И он тянется аж от реального наполнения, там, где есть дебит воды. То есть им придется аж до Днепра доходить? На север страны, чтобы повсюду контролировать эту воду? Это нереально. Это пол страны надо захватить, — отметил он.

Резников отметил, что по информации российских властей, Вооруженные силы России насчитывают 1 млн военнослужащих на 144 млн населения. Часть войск должны быть задействованы для охраны границ.

По словам вице-премьера, контингент Вооруженных сил Украины — 250 тыс. бойцов. Состав Национальной гвардии насчитывает 50 тыс. военнослужащих. Резников отметил, что вместе с ветеранами АТО/ООС в Украине насчитывается 460 тыс. военных.

Я уже не говорю о других украинцах, которые тоже будут защищать свою землю. Это будет очень дорогая история для России. И тут главный вопрос — зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им надо будет пролить кровь российских солдат, — считает чиновник.

Напомним, оккупационные власти Крыма заявили, что проблема водоснабжения на полуострове доставит значительные проблемы во время курортного сезона, поскольку южному берегу не хватит воды на грядущий курортный сезон даже при самом оптимистичном сценарии.