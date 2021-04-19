Курортникам воды в Крыму не хватит. Фото: kpcdn.net

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Проблема водоснабжения в Крыму доставит значительные проблемы во время курортного сезона.

На южном берегу оккупированного полуострова не хватает воды на грядущий курортный сезон даже при самом оптимистичном сценарии. Вода летом, скорее всего, будет поставляться по графику. Об этом сообщают «Новости Крыма» со ссылкой на оккупационную администрацию.

По словам руководителя оккупационной администрации Ялты Янины Павленко, ялтинский регион готовится в курортный сезон жить по графику подачи воды. А глава оккупационной Алушты Галина Огнева подтвердила сложную ситуацию с водой на южном побережье Крыма.

Ситуация с водой в Алуштинском регионе действительно очень сложная. Введение графика подачи воды с 25 февраля позволило нам сэкономить ресурс. Но на это время в Изобильненском водохранилище нет тех притоков, которые позволили бы надеяться на улучшение ситуации, — написала она в Facebook.

Оккупанты решили с завтрашнего дня, 20 апреля, перейти на график подачи воды два раза в сутки с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 22. 00.

Российское РИА «Новости» со ссылкой на главу Ялты и Алушты пишет, что в предстоящий курортный сезон не хватит воды, и ее подачи по графику не избежать. Оккупанты признались, что воды будет недоставать даже при самом оптимистичном сценарии.

Напомним, самопровозглашенный глава так называемого правительства Крыма Сергей Аксенов 19 апреля заявил, что подачу воды в дома жителей Симферополя увеличат с 6 до 18 часов в сутки. Глава оккупационной власти заверил, что запасов воды достаточно, чтобы при новом графике «держаться спокойно до конца года».

Оккупанты также сообщили, что запасы водохранилищ Симферополя, накопленных за счет использования воды из скважин и режимной подачи воды горожанам, хватит на восемь месяцев, если притоки сохранятся на нынешнем уровне.