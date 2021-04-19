Курортникам води в Криму не вистачить. Фото: kpcdn.net

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Проблема водопостачання в Криму завдасть значних проблем під час курортного сезону.

На південному березі окупованого півострова не вистачає води на прийдешній курортний сезон навіть при найоптимістичнішому сценарії. Вода влітку, скоріш за все, буде постачатися за графіком. Про це повідомляють «Новости Крыма» з посиланням на окупаційну адміністрацію.

За словами керівника окупаційної адміністрації Ялти Яніни Павленко, ялтинський регіон готується в курортний сезон жити за графіком подачі води. А глава окупаційної Алушти Галина Огнєва підтвердила складну ситуацію із водою на південному узбережжі Криму.

Ситуація з водою в Алуштинському регіоні дійсно дуже складна. Введення графіка подачі води з 25 лютого дозволило нам заощадити ресурс. Але на цей час в Ізобільненському водосховищі немає тих приток, які дозволили б сподіватися на поліпшення ситуації, — написала вона у Facebook.

Окупанти вирішили з завтрашнього дня, 20 квітня, перейти на графік подачі води дварази на добу з 6.00 до 8.00 та з 19.00 до 22. 00.

Російське РІА «Новости» з посиланням псевдовладу Ялти та Алушти пише, що в майбутній курортний сезон не вистачить води, і її подачі за графіком не уникнути. Окупанти зізналися, що води бракуватиме навіть при найбільш оптимістичному сценарії.

Нагадаємо, самопроголошений глава так званого уряду Криму Сергій Аксьонов 19 квітня заявив, що подачу води в будинки жителів Сімферополя збільшать з 6 до 18 годин на добу. Очільник окупаційної влади запевнив, що запасів води достатньо, щоб при новому графіку «триматися спокійно до кінця року».

Окупанти також повідомили, що запаси водосховищ Сімферополя, накопичених за рахунок використання води зі свердловин і режимної подачі води городянам, вистачить на вісім місяців, якщо притоки збережуться на нинішньому рівні.