Оккупанты вывезли из Крыма шедевры Айвазовского - Минкульт

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Картины Ивана Айвазовского исчезли с территории оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщила 22 апреля заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

По ее словам, российские учреждения, именующие себя «музеями», незаконно вывезли украинские культурные ценности из аннексированного полуострова.

Украина выступает против незаконной передачи права собственности на артефакты украинской выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» России, российским учреждениям, скрытым под названием так называемых «крымских музеев», которые существуют только в рамках судебных дел, — заявила Фоменко во время участия в заседании Апелляционного суда Амстердама по делу о «скифском золоте».

Заместитель главы Минкульта добавила, что Киеву известно о повреждениях, уничтожении объектов культурного наследия и проведении незаконных археологических раскопок, а также присвоении найденных ценностей в Крыму. Речь идет о наследии ЮНЕСКО — древнем городе Херсонес Таврический, а также ханском дворце в Бахчисарае.

РФ рассматривает Крымский полуостров как базу для военных операций и дальнейшей военной эскалации в Европе и во всем мире. Сейчас Крым — это место, где культурные ценности не охраняются и не сохраняются для будущих поколений, — подытожила Фоменко.



Чиновница добавила, что принятие решения суда по делу о «скифском золото» в пользу Москвы станет признанием аннексии Крыма.

Напомним, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине. Суд признал, что «скифское золото» — культурные ценности, которые незаконно находятся на территории Нидерландов, и являются артефактами государства Украина, а Киев имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО. Подконтрольные Кремлю музеи аннексированного Крыма подали апелляцию. 11 марта 2019 года Апелляционный суд Амстердама начал рассмотрение этой жалобы. Ранее суд назначил нового судью в ответ на ходатайство Украины об отводе председательствующего судьи из-за его связей с Россией и сомнений в предвзятости.