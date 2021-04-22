Астронавт NASA показал видео звездного неба с борта МКС, скрин с видео

https://racurs.ua/n153651-astronavt-nasa-podelilsya-neveroyatnymi-kadrami-zvezdnogo-neba-s-borta-mks-video.html

Ракурс

Астронавт NASA Майкл Хопкинс поделился кадрами, снятым на борту космического корабля Crew Dragon Resilience. На замедленной киносъемке показано звездное небо, которое наблюдают члены экипажа МКС.



Хопкинс признался, что видео звездного неба поразило его, хотя он наблюдал множество космических видов.

Я не думал, что виды могут стать еще лучше, и тогда мой коллега @Astro_Soichi снял этот ночной таймлапс с Resilience, и я был поражен, — написал Майкл Хопкинс в Twitter.



Отметим, что Хопкинс является одним из десяти членов экипажа, которые сейчас находятся на Международной космической станции. Кроме него в составе миссии Crew Dragon работают еще два астронавта NASA — Виктор Гловер и Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногути.



Космический корабль Crew Dragon Resilience («Стойкость») запустили к Международной космической станции 16 ноября 2020 с космодрома на мысе Канаверал. Недавно астронавты переместили свою капсулу на МКС, чтобы освободить место для будущих миссий.