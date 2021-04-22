Какие регионы выйдут из «красной» зоны карантина перед Пасхой. Фото:

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«Красная» зона карантина в преддверии пасхальных праздников может сократиться.

Не исключено, что на следующей неделе могут значительно сократить строжайшую зону карантина, из этой зоны могут выбыть пять областей и Киев. Об этом 22 апреля на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения" Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, который транслировался на странице Kyiv School of Economics в Facebook.

На следующей неделе из «красной» зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев, — заявил Ганиченко и отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине начала стабилизироваться.

По его словам, вскоре Донецкая область может попасть в «красную» зону. В то же время некоторые регионы могут попасть сразу в «желтую» зону карантина, минуя «оранжевую».

Ранее сообщалось, что 21 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и карантин в стране. По состоянию на вчера эпидемиологический порог коронавируса был превышен в 15 областях Украины. В Киеве и 9 областях эпидпорог был в пределах нормы.

Напомним, в Индии сейчас происходит самая масштабная вспышка коронавируса — ежедневно там регистрируется официально 280−290 тыс. больных. Эксперты не исключают, что масштабные инфицирования могу спровоцировать появление нового штамма, который при попадании в Украину вызвать новую волну эпидемии.