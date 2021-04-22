Які регіони вийдуть з «червоної» зони карантину перед Великоднем. Фото:

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«Червона» зона карантину напередодні великодніх свят може скоротитися.

Не виключено, що наступного тижня можуть значно скоротити найсуворішу зону карантину, з цієї зони можуть вибути п’ять областей та Київ. Про це 22 квітня на брифінгу заявив керівник «Центру економіки охорони здоров’я» Київської школи економіки Юрій Ганіченко, який транслювався на сторінці Kyiv School of Economics у Facebook.

Наступного тижня з «червоної» зони можуть вийти шість регіонів, зокрема Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ, — заявив Ганіченко й зазначив, що ситуація з коронавірусом в Україні почала стабілізуватися.

За його словами, незабаром Донецька область може потрапити в «червону» зону. Водночас деякі регіони можуть потрапити відразу в «жовту» зону карантину, минаючи «помаранчеву».

Раніше повідомлялося, що 21 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити до 30 червня режим надзвичайної ситуації і карантин в країні. Станом на вчора епідеміологічний поріг коронавірусу був перевищений у 15 областях України. В Києві та 9 областях епідпоріг був у межах норми.

Нагадаємо, в Індії зараз відбувається наймасштабніший спалах коронавірусу — щодня там реєструється офіційно 280−290 тис. хворих. Експерти не виключають, що масштабні інфікування можу спровокувати появу нового штаму, який при потраплянні в Україну спричинити нову хвилю епідемії.