Астронавт NASA показав відео зоряного неба з борту МКС, скрін з відео

https://racurs.ua/ua/n153651-astronavt-nasa-podilyvsya-neymovirnymy-kadramy-zoryanogo-neba-z-bortu-mks-video.html

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Астронавт NASA Майкл Хопкінс поділився кадрами, знятим на борту космічного корабля Crew Dragon Resilience. На уповільненій кінозйомці показано зоряне небо, яке спостерігають члени екіпажу МКС.



Хопкінс зізнався, що відео зоряного неба вразило його, хоча він спостерігав безліч космічних видів.

Я не думав, що види можуть стати ще кращими, і тоді мій колега @Astro_Soichi зняв цей нічний таймлапс з Resilience, і я був вражений, — написав Майкл Хопкінс в Twitter.



Зазначимо, що Хопкінс є одним з десяти членів екіпажу, які зараз перебувають на Міжнародній космічній станції. Крім нього в складі місії Crew Dragon працюють ще два астронавти NASA — Віктор Гловер і Шеннон Уокер та астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Соїті Ногуті.



Космічний корабель Crew Dragon Resilience («Стійкість») запустили до Міжнародної космічної станції 16 листопада 2020 року з космодрому на мисі Канаверал. Нещодавно астронавти перемістили свою капсулу на МКС, щоб звільнити місце для майбутніх місій.