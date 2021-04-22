Шедеври Айвазовського вивезли окупанти з Криму — Мінкульт — новини Криму

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Картини Івана Айвазовського зникли з території окупованого Росією Криму. Про це повідомила 22 квітня заступник міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.

За її словами, російські установи, які іменують себе «музеями», незаконно вивезли українські культурні цінності з анексованого півострова.

Україна виступає проти незаконної передачі права власності на артефакти української виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» до Росії, російським установам, прихованим під назвою так званих «кримських музеїв», які існують лише в рамках судових справ, — заявила Фоменко під час участі у засіданні Апеляційного суду Амстердама у справі про «скіфське золото».

Заступниця глави Мінкульту додала, що Києву відомо про пошкодження, знищення об'єктів культурної спадщини та проведення незаконних археологічних розкопок й присвоєння знайдених цінностей у Криму. Йдеться про спадщину ЮНЕСКО — стародавнє місто Херсонес Таврійський, а також ханський палац у Бахчисараї.

РФ розглядає Кримський півострів як базу військових операцій для подальшої військової ескалації в Європі та в усьому світі. Зараз Крим — це місце, де культурні цінності не охороняються та не зберігаються для майбутніх поколінь, — підсумувала Фоменко.



Чиновниця наголосила, що ухвалення рішення суду у справі про «скіфське золото» на користь Москви стане визнанням анексії Криму.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні. Суд визнав, що «скіфське золото» є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів, й є артефактами держави Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО. Підконтрольні Кремлю музеї анексованого Криму подали апеляцію. 11 березня 2019 року Апеляційний суд Амстердама розпочав розгляд цієї скарги. Раніше суд призначив нового суддю після клопотання України про відвід головуючого судді через його зв’язки з Росією і сумніви щодо упередженості й незаанґажованості.