Проспекту Бандеры быть — суд вернул Киеву декоммунизованные улицы

https://racurs.ua/n153654-prospektu-bandery-byt-sud-vernul-kievu-dekommunizovannye-ulicy.html

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Проспект Степана Бандеры вместо Московского проспекта снова будет в Киеве — Шестой апелляционный админсуд столицы признал законным предварительное переименование улиц города и отменил решение суда первой инстанции, согласно которому была отменена декоммунизация советских названий улиц.

Суд полностью удовлетворил апелляцию Киевского городского совета, партии «Свобода», Богомазова и Украинского института национальной памяти, — сообщил в Фейсбуке 22 апреля адвокат Вячеслав Якубенко.

Таким образом, по словам защитника УИНП, служители Фемиды признали законным решение Киевсовета от 7 июля 2016 года о переименовании улиц, проспектов и переулков в Киеве, согласно которому улицы получили новые названия:

улица Баумана — стала улицей Януша Корчака;

улица Кутузова — стала улицей Генерала Алмазова;

улица Суворова — стала улицей Михаила Омеляновича-Павленко;

переулок Кутузова — стал переулком Евгения Гуцало;



проспект Московский — стал проспектом Степана Бандеры.

Напомним, летом 2019 года Окружной админсуд Киева постановил, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы в Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры. ОАСК также отменил решение о переименовании улицы Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко. Омеляновича-Павленко — генерал-полковник Армии УНР, украинский военачальник, до 1917 года полковник российской армии. Командовал операциями Первого зимнего похода (1920 года).