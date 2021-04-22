Было такое — Богдан о намерении Зеленского дать Стерненко должность в СБУ

https://racurs.ua/n153655-bylo-takoe-bogdan-o-namerenii-zelenskogo-dat-sternenko-doljnost-v-sbu.html

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Сергей Стерненко, активист и экс-глава «Правого сектора» в Одессе, мог получить должность в Службе безопасности Украины. Об этом утверждает бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Богдан в одном из сообщений в Фейсбук подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время предлагал Стерненко возглавить Одесское управление Службы безопасности.

Богдан возглавлял ОП с 25 июня 2019 года до 11 февраля 2020 года. В комментарии в Facebook к сообщению журналиста Дениса Рафальский он утвердительно ответил на вопрос о предложении главы государства Стерненко.

Было такое. Но, я думаю он это сделал на автомате, как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод короче, — написал в одном из комментариев Богдан.

Первым о предложении Стерненко получить должность в правоохранительных органах заявил адвокат активиста Маси Найем 23 февраля. Активист, который сейчас проходит по двум уголовным делам, якобы получил предложение на встрече в Офисе президента.

Среди присутствующих были тогда глава СБУ Иван Баканов, Андрей Богдан и еще несколько человек.

Стерненко в видеооблоге 21 апреля подтвердил, что получал предложение от Зеленского. Он сказал, президент поручил главе СБУ Баканову поговорить с ним по поводу работы. Впрочем, дальше этого ситуация не развилась, так как Стерненко не собирался работать в СБУ.

В начале апреля Стерненко по делу о похищении и пытках человека, в котором экс-лидер одесского «Правого сектора» получил семь лет за решеткой, изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.