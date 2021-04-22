Порядок направлення податкової вимоги змінив Мінфін — деталі

https://racurs.ua/ua/n153658-poryadok-napravlennya-podatkovoyi-vymogy-zminyv-minfin-detali.html

Ракурс

Порядок направлення податкової вимоги змінився в Україні — цьогоріч у квітні набув чинності наказ Міністерства фінансів від 8 лютого 2021 року № 63, яким внесено зміни до Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків.

Тепер податкові вимоги отримають платники податків, загальна сума податкового боргу яких перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 тис. 60 грн). Раніше податкові вимоги надходили у разі наявності податкового боргу у розмірі 1 тис. 20 грн.

Податкова вимога направлятиметься в письмовій або електронній формі. Електронну вимогу отримають ті платники податків, які подають звітність в електронній формі та погодилися на отримання документів через електронний кабінет.

При направленні податкової вимоги в електронній формі, податковій надходитиме квитанція про її доставку. Датою вручення платнику податків електронної вимоги вважається дата, зазначена у квитанції.

Якщо ДПС не отримає квитанцію про доставку вимоги впродовж двох робочих днів, податкова вимога направлятиметься поштою рекомендованим листом про вручення.

При цьому строк доставки податкової вимоги в електронний кабінет не зараховується до строку надіслання такої вимоги, що є важливим у разі оскарження вимоги платником податків.