Агента ФСБ затримали на Житомирщині. Фото: СБУ

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Ракурс

Агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації викрила контррозвідка на Житомирщині.

Ворожим агентом виявився місцевий житель, який за гроші московських кураторів збирав розвідувальні дані про військові частини регіону. Під час обшуків у нього вилучили засоби зв’язку з російською спецслужбою. Зловмисник визнав факт співпраці з ФСБ й вже свідчить про свої злочини. Про це 22 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що завербований росіянами чоловік повинен був провести відеозйомку двох військових об'єктів й зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компромат. Також ворожа спецура наказала йому встановити місця проживання військовослужбовців ЗСУ.

Агент підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами.

Слідчі вже повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, у лютому в Харкові співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали українця, який був завербований представниками Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації.