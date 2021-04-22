Россия отводит войска от границ Украины – детали. Фото: джерело stockinfocus.ru

https://racurs.ua/n153646-rossiya-otvodit-voyska-ot-granic-ukrainy-detali.html

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Россия начинает отводить войска Южного и Западного военных округов от украинских границ с 23 апреля.

Об этом в четверг, 22 апреля, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, — сказал он.

Министр поставил задачу «генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».

Также он сказал, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях «Запад-2021», надо разместить в полевых парках на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

Напомним, 22 апреля на крымском полигоне «Опук» оккупанты провели межвидовые учения. В них участвовали больше 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники, также было задействовано свыше 40 боевых кораблей.