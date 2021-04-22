Росія відводить війська від кордонів України — деталі. Фото: джерело stockinfocus.ru

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Росія починає відводити війська Південного і Західного військових округів від українських кордонів з 23 квітня.

Про це в четвер, 22 квітня, заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Вважаю, що цілі раптової перевірки повністю досягнуті. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах, — сказав він.

Міністр поставив завдання «генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ спланувати та розпочати з 23 квітня повернення військ до пунктів постійної дислокації, виконати детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ».

Також він сказав, що техніку та озброєння 41-ї загальновійськової армії, які передбачено задіяти в стратегічних навчаннях «Захід-2021», треба розмістити в польових парках на полігоні «Погоново» у Воронезькій області.

Нагадаємо, 22 квітня на кримському полігоні «Опук» окупанти провели міжвидові навчання. У них брали участь понад 10 тис. військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць техніки, також було задіяно понад 40 бойових кораблів.