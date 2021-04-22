Банду шахраїв затримали в Харкові. Фото: ОГП

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Банду квартирних шахраїв затримали в Харкові, вісьмом членам злочинної організації вже повідомили про підозру за фактами низки злочинів.

Зловмисники діяли з 2019 року, а у якості жертв обирали наркоманів та літніх людей. Для махінацій з житлом шахраї використовували підроблені довіреності. Документи свідчили, що потерпілі нібито надавали право розпоряджатися бандитам майном. Також подібні права бандити отримували за підробленими паспортами потерпілих. Про це 22 квітня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідчі з’ясували, що у квітні 2020 року бандити використали фальшиву довіреність для укладення договору купівлі-продажу квартири, а подальшому перепродали її третій особі. А ошукану власницю квартири, яка підняла галас, вивезли в заміський будинок, обкололи невідомим препаратом та задушили.

Ще одного власника квартири зловмисники отруїли, щоб заволодіти його майном. Крім того, поліцейські задокументували 3 факти замаху на заволодіння іншими квартирами в Харкові.

Правоохоронці затримали двох організаторів злочинної організації та її шість активних членів. Зловмисників підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації), п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Силовики під час низки обшуків знайшли паспорти власників квартир, документи, які посвідчують право власності на житло, а також літню жінку, яку члени банди планували убити.

Нагадаємо, поліція затримала банду, яка упродовж 2020−2021 років нападала та грабувала людей, які займалися валютними операціями. Усі підозрювані професійні спортсмени з боксу та боротьби. Лідером банди був чемпіон світу з кікбоксингу