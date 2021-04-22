Банду мошенников задержали в Харькове. Фото: ОГП

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Банду квартирных мошенников задержали в Харькове, восьмерым членам преступной организации уже сообщили о подозрении по фактам ряда преступлений.

Злоумышленники действовали с 2019 года, а в качестве жертв выбирали наркоманов и пожилых людей. Для махинаций с жильем мошенники использовали поддельные доверенности. Документы свидетельствовали, что потерпевшие якобы предоставляли право распоряжаться бандитам имуществом. Также подобные права бандиты получали по поддельным паспортам потерпевших. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следователи выяснили, что в апреле 2020 года бандиты использовали фальшивую доверенность для заключения договора купли-продажи квартиры, а в дальнейшем перепродали ее третьему лицу. А обманутую владелицу квартиры, которая подняла шум, вывезли в загородный дом, обкололи неизвестным препаратом и задушили.

Еще одного владельца квартиры злоумышленники отравили, чтобы завладеть его имуществом. Кроме того, полицейские задокументировали 3 факта покушения на завладение другими квартирами в Харькове.

Правоохранители задержали двух организаторов преступной организации и ее шесть активных членов. Злоумышленников подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 255 (создание преступной организации), п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Силовики во время ряда обысков нашли паспорта владельцев квартир, документы, удостоверяющие право собственности на жилье, а также пожилую женщину, которую члены банды планировали убить.

Напомним, полиция задержала банду, которая на протяжении 2020−2021 годов нападала и грабила людей, которые занимались валютными операциями. Все подозреваемые профессиональные спортсмены по боксу и борьбе. Лидером банды был чемпион мира по кикбоксингу