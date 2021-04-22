Украинских рыбаков задержали у берегов оккупированного Крыма

https://racurs.ua/n153644-ukrainskih-rybakov-zaderjali-u-beregov-okkupirovannogo-kryma.html

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Береговая охрана ФСБ России задержала украинское рыболовное судно в 40 милях (74 км) от оккупированного Крыма.

Причина такого шага, по словам россиян, «незаконная добыча рыбы», сообщает россагенство ТАСС.

На судне находились два члена экипажа — граждане Украины. ФСБ сообщила, что так называемый суд уже оштрафовал капитана судна на 257 тыс. рублей. Украинский МИД на это событие пока не отреагировал.

По данным ФСБ, рыбаки на судне ЯОД-2483 приписаны к порту Очаков в Николаевской области. Их задержали за четыре десятка миль к юго-западу от мыса Прибойный. Украинцы успели поймать немного камбалы-калкана и ската.

Силовики заявили, что на судне находились только два члена экипажа — граждане Украины. На данній момент подтверждения этой информации из других источников отсутствует, а украинские органы власти на инцидент не реагировали.