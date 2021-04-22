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Ракурс
30% смартфонов ввозят в Украину нелегально, утверждают в Раде

30% смартфонов ввозят в Украину нелегально, утверждают в Раде

22 апр 2021, 14:24
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Импорт мобильных телефонов в Украине в 30% случаев является нелегальным, утверждают в Комитете по вопросам цифровой трансформации.

В связи с этим началась работа группы по разработке изменений в законодательство для решения проблемы «серого» импорта мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Участники онлайн-встречи поделились своим видением проблемы и уже в ближайшее время подготовят предложения по разработке изменений в законодательство.


Во время встречи было обращено внимание на две существенные проблемы, которые нужно решать комплексно:

  • незаконный импорт мобильных телефонов: официальные данные свидетельствуют, что 30% импорта является нелегальным, но по мнению экспертов доля «белого» импорта меньше 20% от реального;
  • уголовное индустрия, построенная на кражах и перепродажах мобильных телефонов. МВД ежегодно отчитывается о больше 100 тыс. таких краж, но на самом деле цифра выше. Работники полиции оценивают, что заявление о краже подает 1 из 9 пострадавших.

Источник: Ракурс


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