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30% смартфонов ввозят в Украину нелегально, утверждают в Раде
30% смартфонов ввозят в Украину нелегально, утверждают в Радеhttps://racurs.ua/n153643-30-smartfonov-vvozyat-v-ukrainu-nelegalno-utverjdaut-v-rade.htmlРакурс
Импорт мобильных телефонов в Украине в 30% случаев является нелегальным, утверждают в Комитете по вопросам цифровой трансформации.
В связи с этим началась работа группы по разработке изменений в законодательство для решения проблемы «серого» импорта мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
Участники онлайн-встречи поделились своим видением проблемы и уже в ближайшее время подготовят предложения по разработке изменений в законодательство.
Во время встречи было обращено внимание на две существенные проблемы, которые нужно решать комплексно:
- незаконный импорт мобильных телефонов: официальные данные свидетельствуют, что 30% импорта является нелегальным, но по мнению экспертов доля «белого» импорта меньше 20% от реального;
- уголовное индустрия, построенная на кражах и перепродажах мобильных телефонов. МВД ежегодно отчитывается о больше 100 тыс. таких краж, но на самом деле цифра выше. Работники полиции оценивают, что заявление о краже подает 1 из 9 пострадавших.
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