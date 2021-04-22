30% смартфонов ввозят в Украину нелегально, утверждают в Раде

https://racurs.ua/n153643-30-smartfonov-vvozyat-v-ukrainu-nelegalno-utverjdaut-v-rade.html

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Импорт мобильных телефонов в Украине в 30% случаев является нелегальным, утверждают в Комитете по вопросам цифровой трансформации.

В связи с этим началась работа группы по разработке изменений в законодательство для решения проблемы «серого» импорта мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Участники онлайн-встречи поделились своим видением проблемы и уже в ближайшее время подготовят предложения по разработке изменений в законодательство.

Во время встречи было обращено внимание на две существенные проблемы, которые нужно решать комплексно: