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30% смартфонів ввозять в Україну нелегально, стверджують в Раді. Фото: https://www.mogroup.com.ua/

30% смартфонів ввозять в Україну нелегально, стверджують в Раді

22 кві 2021, 14:24
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Імпорт мобільних телефонів в Україну в 30% випадків є нелегальним, стверджують в Комітеті з питань цифрової трансформації.

У зв’язку з цим розпочалася робота групи з розробки змін до законодавства для розв’язання проблеми «сірого» імпорту мобільних телефонів. Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради.

Учасники онлайн-зустрічі поділилися своїм баченням проблеми та вже найближчим часом підготують пропозиції щодо розробки змін до законодавства.


Під час зустрічі було звернуто увагу на дві суттєві проблеми, які потрібно вирішувати комплексно:

  • незаконний імпорт мобільних телефонів: офіційні дані свідчать, що 30% імпорту є нелегальним, але на думку експертів частка «білого» імпорту менше 20% від реального;
  • кримінальна індустрія, побудована на крадіжках і перепродажах мобільних телефонів. МВС щорічно звітує про понад 100 тис. таких крадіжок, але насправді цифра вища. Працівники поліції оцінюють, що заяву про крадіжку подає 1 з 9 потерпілих.

Джерело: Ракурс


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