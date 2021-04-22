30% смартфонів ввозять в Україну нелегально, стверджують в Раді. Фото: https://www.mogroup.com.ua/

https://racurs.ua/ua/n153643-30-smartfoniv-vvozyat-v-ukrayinu-nelegalno-stverdjuut-v-radi.html

Ракурс

Імпорт мобільних телефонів в Україну в 30% випадків є нелегальним, стверджують в Комітеті з питань цифрової трансформації.

У зв’язку з цим розпочалася робота групи з розробки змін до законодавства для розв’язання проблеми «сірого» імпорту мобільних телефонів. Про це повідомили у прес-службі Верховної Ради.

Учасники онлайн-зустрічі поділилися своїм баченням проблеми та вже найближчим часом підготують пропозиції щодо розробки змін до законодавства.

Під час зустрічі було звернуто увагу на дві суттєві проблеми, які потрібно вирішувати комплексно: