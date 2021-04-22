Гладковського-молодшого НАБУ оголосило в розшук

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У справі Олега Гладковського Антикорупційне бюро оголосило в розшук сина колишнього першого заступника секретаря РНБО.

Йдеться про Ігоря Олеговича Гладковського, одного з восьми підозрюваних у справі «Оптимумспецдеталь». НАБУ оголосило його у розшук 21 квітня. Про це прес-служба бюро повідомила 22 квітня.

Гладковського-молодшого підозрювали в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за те, що він через свого батька впливає на рішення гендиректора «Укрспецекспорту» на користь ТОВ «Оптимумспецдеталь».

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у грудні 2020 року повідомили Ігорю Гладковському про підозру в одержанні 950 тис. грн.

За даними детективів НАБУ, Гладковський-молодший тричі не з’явився на виклик до САП для отримання копії обвинувального акту.

Суд обмежив його в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року. Молодшого з Гладковських викликали до САП на 16 квітня, а згодом повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. Підозрюваний не прийшов у САП.

За даними слідства, компанія Гладковського-молодшого ТОВ «Оптимумспецдеталь» у 2015−2017 роках отримувала перевагу під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За це керівник фірми отримував «відкат» — 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. НАБУ вважає, що Ігор Гладковський отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 369−2 (зловживання впливом) КК України.