ПАРЄ зажадала звільнити Навального до 7 червня. Фото: navalny.com

https://racurs.ua/ua/n153641-parie-zajadala-zvilnyty-navalnogo-rosiyska-delegaciya-vidreaguvala.html

Ракурс

Олексія Навального вимагає звільнити Парламентська асамблея Ради Європи.

У четвер, 22 квітня, ПАРЄ прийняла резолюцію із закликом звільнити Навального і надати йому всю потрібну медичну допомогу, включаючи обстеження і лікування лікарем за його вибором. Європейському комітету з попередження тортур запропонували провести контрольний візит до колонії, де утримується опозиціонер. Москву закликали дозволити публікацію будь-яких звітів за підсумками такого відвідування. Резолюцію підтримали 105 осіб, 26 проголосували проти і 11 утрималися, повідомляє «Інтерфакс».

У резолюції йдеться про те, що в тюрмі здоров’я Навального значно погіршилося, вказується і на можливі порушення у випадку з Навальним Європейської конвенції про права людини.

Асамблея закликала звільнити Навального до наступного засідання комітету міністрів Ради Європи з теми прав людини, яке заплановане на 7−9 червня 2021 року.

Глава російської делегації вже заявив, що Росія «не виконуватиме політизовані рішення ЄСПЛ та інших інститутів Ради Європи ні щодо Криму, ні щодо Навального».

Нагадаємо, наприкінці березня відомий російський опозиціонер та відеоблогер Олексій Навальний оголосив голодування й вимагає допустити до нього лікаря через погіршення стану здоров’я.