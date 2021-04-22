Росією керує король мавп — Турчинов про цитати Путіна з Кіплінга

https://racurs.ua/ua/n153640-rosiieu-keruie-korol-mavp-turchynov-pro-cytaty-putina-z-kiplinga.html

Ракурс

Агресивна політика Володимира Путіна, президента РФ, ставить під сумнів його адекватність.

Рішення в Росії приймає лише одна людина, адекватність якої під великим сумнівом. Про це сказав екс-голова Верховної Ради України, в.о. президента України у 2014 році Олександр Турчинов в ефірі «5 каналу».

Говорячи про аналогію з твором Кіплінга, яку запропонував господар Кремля, оточенню Путіна найбільше пасує образ «бандерлогів», які виконують будь-яку вказівку свого неадекватного короля мавп, — сказав Турчинов.

На його думку, реалії зовнішньої та внутрішньої політики Росії такі, «що рішення в цій країні приймає тільки одна людина, а всі інші зобов’язані їх виконувати, не зважаючи на їх неадекватність».

Турчинов наголосив, що в Росії вже далеко не авторитарна, а тоталітарна система влади, «яка сьогодні є реальною небезпекою для світу».

Путін починає нахабніти, коли бачить слабкість опонентів, тому його нинішній демонстративній агресивності треба протиставити не пустопорожній піар, а реальну силу та єдність нашої країни, — наголосив Турчинов.

Нагадаємо, в посланні до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії. Він заявив про те, що багато інших країн «по-хамськи» ставляться до Москви, але Кремль відповість на провокації Заходу, який «зачіпає" Росію.