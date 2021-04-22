Екстремальний спалах на найближчій до Сонця зірці зафіксували вчені, фото:ab-news

https://racurs.ua/ua/n153639-nayblyjchyy-susid-soncya-vybuhnuv-potujnym-spalahom.html

Ракурс

Вчені зареєстрували найбільший за всю історію спостережень в галактиці спалах у найближчого сусіда Сонця — зірки Проксима Центавра.



Астрофізики з Університету Колорадо в Боулдері, США, виміряли, що зірка Проксима Центавра під час спалаху стала в 14 тис. разів яскравішою, повідомляє SCI News.



За словами астрофізика Мередіт МакГрегора, Проксима Центавра — маленька, але могутня зірка. Цей червоний карлик має приблизно одну восьму маси нашого Сонця.



Зірка знаходиться всього в чотирьох світлових роках від нашого Сонця і має як мінімум дві планети, одна з яких може виглядати приблизно як Земля.



Астрофізики вели спостереження за зіркою 40 годин за допомогою дев’яти телескопів на Землі і в космосі. В процесі вчених чекав сюрприз: вони побачили, як Проксима Центавра випустила спалах випромінювання надзвичайної сили.



Явище тривало всього 7 секунд. І хоча спалах не дав багато видимого світла, але спостерігався надпотужний сплеск ультрафіолетового випромінювання. Спалах був приблизно в 100 разів потужнішим за будь-який аналогічний вибух, який спостерігається на Сонці.



Проксима Центавра довгий час була метою вивчення вчених, які сподіваються знайти життя за межами Сонячної системи, оскільки ця зірка розташована у відносній близькості до нашої планети. Навколо неї знаходиться так звана «населена зона» — область з правильним діапазоном температур для збереження рідкої води на поверхні планети.



Але, за словами астрофізиків, у подібних зірок є одна особливість: червоні карлики набагато активніші за Сонце.



Планети навколо червоного карлика піддаються ударам від подібних спалахів один або кілька разів на день. Якби там існувало життя, вона б сильно відрізнялася від усього, що є на Землі, вважають вчені.

Нагадаємо, NASA опублікувало знімки найближчих до Сонця зірок — Проксіми Центавра та Вольф 359.