Акцію Black Lives Matter заборонили на Олімпіаді в Токіо. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153638-akciu-black-lives-matter-zaboronyly-na-olimpiadi-v-tokio.html

Ракурс

Міжнародний олімпійський комітет заборонив проводити акцію Black Lives Matter на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо.

Заборона BLMдіятиме в рамках загального положення про заборону політичної, релігійної та расової пропаганди на змаганнях, яке міститься в Олімпійській хартії. Раніше прихильники Black Lives Matter виступали за перегляд цього пункту, але 21 квітня МОК залишив все в силі. Про це 22 квітня повідомила голова Комісії спортсменів МОК Кірсті Ковентрі, передає Reuters.

За її словами, було проведене опитування серед понад 3,5 тис. атлетів щодо BLM на Іграх і 70% виступили проти демонстрації і вираження своїх поглядів на змаганнях, а також під час церемоній відкриття і закриття. Ще 67% опитаних респондентів виступили проти жестів на церемонії нагородження.

У Комитеті попередили про санкції щодо тих, хто публічно висловить солідарність з рухом Black Lives Matter. Про яке покарання йдеться, поки невідомо.

Нагадаємо, у вересні 2020 року віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс переконував, що Олімпійські ігри в Токіо відбудуться у 2021 році незалежно від ситуації з пандемією COVID-19. Він заявив, що літня Олімпіада стане «іграми, які перемогли коронавірус», спортивний захід більше не переноситимуть.